В Белом доме отреагировали на российские санкции в отношении властей США
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Трансляция брифинга велась на сайте Белого дома.
По её словам, никто из представителей США, включённых в санкционный список, не планировал поездки в Россию с туристическими целями и не обладает банковскими счетами, доступ к которым может быть ограничен.
«Так что мы будем продвигаться вперёд», — сказала она.
Также Псаки выразила уверенность, что если США понадобится провести контакты с Россией, то у них «будет такая возможность».
Ранее Россия ввела персональные санкции против президента США и 13 высших должностных лиц США.
В МИД заявили, что в ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня.