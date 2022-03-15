В Белом доме отреагировали на российские санкции в отношении властей США

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга прокомментировала российские санкции в отношении высших должностных лиц США, в том числе американского президента Джо Байдена.
В Белом доме отреагировали на российские санкции в отношении властей США
  • Gettyimages.ru
  • © Chip Somodevilla

Трансляция брифинга велась на сайте Белого дома.

По её словам, никто из представителей США, включённых в санкционный список, не планировал поездки в Россию с туристическими целями и не обладает банковскими счетами, доступ к которым может быть ограничен.

«Так что мы будем продвигаться вперёд», — сказала она.

Также Псаки выразила уверенность, что если США понадобится провести контакты с Россией, то у них «будет такая возможность».

Ранее Россия ввела персональные санкции против президента США и 13 высших должностных лиц США.

В МИД заявили, что в ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня.

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