В МИД России анонсировали новые санкции против ряда граждан США

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Министерство иностранных дел России анонсировало расширение санкционного списка за счёт ряда граждан США за разжигание ненависти против страны.
В МИД России анонсировали новые санкции против ряда граждан США
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«В ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня за счёт включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Отмечается, что новые рестрикции будут вводиться в соответствии с решениями правительства в финансово-банковской и других сферах для защиты экономики страны и обеспечения её устойчивого развития.

Ранее сообщалось, что Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена.

Также санкции введены в отношении главы Пентагона Ллойда Остина, директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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