В МИД России анонсировали новые санкции против ряда граждан США

Министерство иностранных дел России анонсировало расширение санкционного списка за счёт ряда граждан США за разжигание ненависти против страны.

«В ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня за счёт включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Отмечается, что новые рестрикции будут вводиться в соответствии с решениями правительства в финансово-банковской и других сферах для защиты экономики страны и обеспечения её устойчивого развития.

Ранее сообщалось, что Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена.

Также санкции введены в отношении главы Пентагона Ллойда Остина, директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.