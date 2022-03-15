Политолог Брутер прокомментировал запуск процедуры выхода России из Совета Европы

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал запуск процедуры выхода России из Совета Европы.

Как отметил аналитик, этот формат использовался для того, чтобы «голословно обвинять Россию во множественных грехах».

«Те возможности коммуникации, с которыми связывали необходимость пребывания в Совете Европы, не стоили того, и результата не давали», — пояснил Брутер.

Он подчеркнул, что формат организации предполагает «равное отношение» ко всем участникам, однако такового не было.

Ранее МИД объявил о запуске процедуры выхода России из Совета Европы.

В ведомстве отметили, что страны НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают данную организацию в инструмент антироссийской политики.