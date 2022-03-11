Депутат Слуцкий: Россия должна начать процедуру выхода из Совета Европы в ближайшее время

В ближайшее время Россия должна начать процедуру выхода из Совета Европы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Нам сегодня нужно занять совершенно чёткое коллегиальное мнение о выходе России из Совета Европы в нынешнем году и начале в самое ближайшее время выполнения соответствующих внутригосударственных процедур», — приводит РИА Новости слова Слуцкого во время пленарного заседания 11 марта.

В феврале комитет министров СЕ заявил, что права российской делегации в Совете Европы приостановлены, но она остаётся членом организации и участником её конвенций.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в ситуации с приостановкой участия Москвы в работе КМСЕ и ПАСЕ Россия не должна платить взнос в бюджет Совета Европы.