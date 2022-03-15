США не будут участвовать в заседании расширенной «тройки» по Афганистану в Кабуле, сообщил ТАСС спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Американцев в Кабуле не будет, и не надо», — сказал он.

7 марта Китай призвал США разморозить и вернуть активы, принадлежащие народу Афганистана.

11 февраля стало известно, что американский президент Джо Байден подписал указ о блокировании хранящихся в банках США $7 млрд активов Центрального банка Афганистана.

Хранящиеся на счетах банков США афганские активы отправлены в единый специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Официальный представитель движения «Талибан»*, пришедшего к власти в Афганистане, назвал это решение кражей, которая говорит о «высочайшем уровне человеческого и морального упадка страны и народа».

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.