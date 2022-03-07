Китай призвал США срочно разморозить активы Афганистана

Китай призывает США разморозить и вернуть активы, принадлежащие народу Афганистана, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«США безответственно и не считаясь ни с чем, ушли из Афганистана, оставив афганскому народу серьёзный гуманитарный кризис и создав колоссальную угрозу региональной стабильности», — сказал глава китайского МИД, его слова приводит ТАСС.

Ван И призвал «немедленно разморозить активы Афганистана в США и отменить ​​различные односторонние санкции».

«Без каких-либо условий вернуть активы, принадлежащие афганскому народу, не допустить причинения «вторичного вреда» афганскому народу и помочь Афганистану пережить холодную зиму и встретить весну», — отметил он.

Глава МИД напомнил, что Китай уже «протянул Афганистану руку помощи» и будет продолжать предоставлять новую помощь.

11 февраля стало известно, что американский президент Джо Байден подписал указ о блокировании хранящихся в банках США $7 млрд активов Центрального банка Афганистана.

Хранящиеся на счетах банков США афганские активы отправлены в единый специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Официальный представитель движения «Талибан»*, пришедшего к власти в Афганистане, назвал это решение кражей, которая говорит о «высочайшем уровне человеческого и морального упадка страны и народа».

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.