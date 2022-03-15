Блинкен провёл переговоры с премьером Хорватии Пленковичем
«Госсекретарь выразил глубокую признательность премьер-министру Пленковичу и его правительству за решительную поддержку Украины, включая предоставление помощи в области безопасности и приём беженцев», — говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны также обсудили инцидент с крушением беспилотника в Загребе.
Ранее СМИ сообщали, что в Загребе разбился беспилотник военного типа.
Генштаб Хорватии заявил, что принадлежность упавшего БПЛА и место запуска ещё не установили. Вместе с тем президент страны Зоран Миланович на пресс-конференции заявил, что беспилотник был запущен с Украины.
Позднее румынское Министерство обороны подтвердило, что беспилотный летательный аппарат со стороны Украины попал в воздушное пространство страны в ночь на 11 марта.
Премьер Хорватии беспилотника военного типа в Загребе стало ясной угрозой для всех стран — членов НАТО.