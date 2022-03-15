Псаки: США не обсуждают с Венесуэлой импорт нефти

Администрация США не обсуждает с властями Венесуэлы возможность импорта венесуэльской нефти. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«На данный момент таких переговоров не ведётся», — заявила Псаки в ответ на вопрос о том, ведутся ли переговоры с Венесуэлой по импорту нефти в США.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США вводят запрет на импорт российской нефти и газа.

Кроме того, Псаки добавила, что цены на бензин в стране будут возрастать.

9 марта сообщалось, что на автозаправках США стоимость бензина обновила исторический максимум, превысив $4,25 за галлон (3,785 литра).

Российский президент Владимир Путин заявил, что рост цен на нефтепродукты в Соединённых Штатах происходит по вине американских властей, а свалить это пытаются на Россию.

Он напомнил, что поставки российской нефти на американский рынок не превышают 3%, что является ничтожно малой величиной.