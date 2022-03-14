Премьер Ирака призвал не превращать страну в арену для сведения счётов
«Премьер подчеркнул, что нельзя допустить превращения Ирака в арену для сведения внешних счетов, добавив, что страна продолжает укреплять свою активную роль на международном и региональном уровнях», — говорится в сообщении пресс-службы аль-Казыми.
13 марта ТАСС со ссылкой на Национальное иракское информационное агентство сообщило о серии взрывов на севере Ирака неподалёку от здания генконсульства США.
Позднее иранский Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за ракетный удар по Эрбилю, целью были израильские объекты в Ираке.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что американские граждане и объекты США не пострадали в результате ракетного обстрела района иракского Эрбиля.