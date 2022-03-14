Премьер Ирака призвал не превращать страну в арену для сведения счётов

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Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил о недопустимости превращения Ирака в арену для сведения счётов внешними силами.

«Премьер подчеркнул, что нельзя допустить превращения Ирака в арену для сведения внешних счетов, добавив, что страна продолжает укреплять свою активную роль на международном и региональном уровнях», — говорится в сообщении пресс-службы аль-Казыми.

13 марта ТАСС со ссылкой на Национальное иракское информационное агентство сообщило о серии взрывов на севере Ирака неподалёку от здания генконсульства США.

Позднее иранский Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за ракетный удар по Эрбилю, целью были израильские объекты в Ираке.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что американские граждане и объекты США не пострадали в результате ракетного обстрела района иракского Эрбиля. 

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