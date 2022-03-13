HRT: упавший в Загребе беспилотник нёс авиабомбу весом 120 кг

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Упавший в столице Хорватии БПЛА нёс авиабомбу массой 120 кг, она взорвалась после падения от удара дрона о землю.
HRT: упавший в Загребе беспилотник нёс авиабомбу весом 120 кг
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает HRT со ссылкой на источник в Минобороны Хорватии.

Как отмечается, следы, обнаруженные на беспилотнике, свидетельствуют о том, что вес бомбы мог составлять до 120 кг.

«Но когда беспилотник упал на мягкую землю, взрыв произошёл под землёй», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что в случае, «если бы бомба ударилась об асфальт или бетон, последствия были бы катастрофическими».

Ранее СМИ сообщали, что в Загребе разбился беспилотник военного типа.

Генштаб Хорватии заявил, что принадлежность упавшего БПЛА и место запуска ещё не установили. Вместе с тем президент страны Зоран Миланович на пресс-конференции заявил, что беспилотник был запущен с Украины.

Позднее румынское Министерство обороны подтвердило, что беспилотный летательный аппарат со стороны Украины попал в воздушное пространство страны в ночь на 11 марта.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что падение беспилотника военного типа в Загребе стало ясной угрозой для всех стран — членов НАТО.

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