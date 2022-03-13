Facebook заблокировал депутата ЕП, выступившего против резолюции об антироссийских санкциях

Депутат Европарламента из Италии Франческа Донато заявила, что Facebook заблокировал её аккаунт после голосования против резолюции по антироссийским санкциям.

«Мне закрыли страницу в Facebook. Против меня началась тяжёлая атака. Делайте выводы», — сказала она, слова политика приводит РИА Новости.

Блокировка страницы произошла после голосования Донато против резолюции Европарламента по санкциям против России и её «критической позиции в отношении линии правительства на обострение конфликта на Украине», отметила европарламентарий.

Как напомнила Донато, соцсеть Facebook, которая разрешила «угрозы и оскорбления в отношении российских граждан», посчитала её страницу «слишком свободной и не соответствующей общепринятому мейнстриму».

«Мне давно это было ясно, но я не думала, что они заставят замолчать демократически избранного парламентария», — подчеркнула она.

4 марта Роскомнадзор решил заблокировать доступ к Facebook на территории России.

26 февраля Facebook запретил российским государственным СМИ монетизацию и размещение рекламы на платформе.

Как сообщили в Meta, которой принадлежит Facebook, компания отказалась выполнять требования России о снятии ограничений с аккаунтов четырёх российских СМИ.