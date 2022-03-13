Facebook заблокировал депутата ЕП, выступившего против резолюции об антироссийских санкциях

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Депутат Европарламента из Италии Франческа Донато заявила, что Facebook заблокировал её аккаунт после голосования против резолюции по антироссийским санкциям.
Facebook заблокировал депутата ЕП, выступившего против резолюции об антироссийских санкциях
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«Мне закрыли страницу в Facebook. Против меня началась тяжёлая атака. Делайте выводы», — сказала она, слова политика приводит РИА Новости.

Блокировка страницы произошла после голосования Донато против резолюции Европарламента по санкциям против России и её «критической позиции в отношении линии правительства на обострение конфликта на Украине», отметила европарламентарий.

Как напомнила Донато, соцсеть Facebook, которая разрешила «угрозы и оскорбления в отношении российских граждан», посчитала её страницу «слишком свободной и не соответствующей общепринятому мейнстриму».

«Мне давно это было ясно, но я не думала, что они заставят замолчать демократически избранного парламентария», — подчеркнула она.

4 марта Роскомнадзор решил заблокировать доступ к Facebook на территории России.

26 февраля Facebook запретил российским государственным СМИ монетизацию и размещение рекламы на платформе.

Как сообщили в Meta, которой принадлежит Facebook, компания отказалась выполнять требования России о снятии ограничений с аккаунтов четырёх российских СМИ.

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