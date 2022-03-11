Евросоюз увеличит инвестиции и координацию в области обороны

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита во Франции заявила, что лидеры Европейского союза договорились увеличить инвестиции и усилить координацию в сфере обороны.

«Некоторые европейские лидеры уже сделали заявление по увеличению расходов на оборону», — цитирует РИА Новости заявление фон дер Ляйен.

Она отметила необходимость скоординированного подхода, который позволит развивать европейскую оборонную промышленность.

Глава ЕК рассказала, что к середине мая будет подготовлен анализ, чего не хватает в плане инвестиций в оборонной сфере, а также будут указаны методы преодоления этих проблем.

Ранее в проекте декларации саммита ЕС, который состоится в Версале 10—11 марта, сообщалось, что Европейский союз намерен резко повысить расходы в сфере обороны.

Фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз должен полностью избавиться от зависимости от газа, нефти и угля из России.

До этого в ЕП сообщили о необходимости обеспечить независимость Европы от российских углеводородов.