Reuters: Евросоюз резко увеличит расходы на оборону

Европейский союз намерен резко повысить расходы в сфере обороны, сообщается в проекте декларации саммита ЕС, который состоится в Версале 10-11 марта. Об этом пишет Reuters.

«ЕС хочет резко увеличить расходы на оборону», — сообщает РИА Новости со ссылкой на проект.

Отмечается, что Евросоюз намерен стать более независимым в вопросах производства микропроцессоров, фармацевтики или продовольствия.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен полностью избавиться от зависимости от газа, нефти и угля из России.

До этого в ЕП заявили о необходимости обеспечить независимость Европы от российских углеводородов.