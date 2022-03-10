Reuters: Евросоюз резко увеличит расходы на оборону
«ЕС хочет резко увеличить расходы на оборону», — сообщает РИА Новости со ссылкой на проект.
Отмечается, что Евросоюз намерен стать более независимым в вопросах производства микропроцессоров, фармацевтики или продовольствия.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен полностью избавиться от зависимости от газа, нефти и угля из России.
До этого в ЕП заявили о необходимости обеспечить независимость Европы от российских углеводородов.