Глава ЕК заявила, что ЕС надо избавиться от зависимости от энергоресурсов России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен полностью избавиться от зависимости от газа, нефти и угля из России.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Мадриде.

«Энергия остаётся одним из критических вопросов. ЕС должен избавиться от зависимости от российской нефти, газа и угля», — цитирует её ТАСС.

По её словам, этого надо достичь через диверсификацию поставок и достижение лучших результатов в энергоэффективности.

«Мы должны масштабно инвестировать в возобновляемые источники энергии», — отметила она.

Ранее в ЕП заявили о необходимости обеспечить независимость Европы от российских углеводородов.