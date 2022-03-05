Глава ЕК заявила, что ЕС надо избавиться от зависимости от энергоресурсов России

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен полностью избавиться от зависимости от газа, нефти и угля из России.
Глава ЕК заявила, что ЕС надо избавиться от зависимости от энергоресурсов России
  • AP
  • © Olivier Hoslet

Об этом она сказала на пресс-конференции в Мадриде.

«Энергия остаётся одним из критических вопросов. ЕС должен избавиться от зависимости от российской нефти, газа и угля», — цитирует её ТАСС.

По её словам, этого надо достичь через диверсификацию поставок и достижение лучших результатов в энергоэффективности.

«Мы должны масштабно инвестировать в возобновляемые источники энергии», — отметила она.

Ранее в ЕП заявили о необходимости обеспечить независимость Европы от российских углеводородов.

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