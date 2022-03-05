Глава ЕК заявила, что ЕС надо избавиться от зависимости от энергоресурсов России
- AP
- © Olivier Hoslet
Об этом она сказала на пресс-конференции в Мадриде.
«Энергия остаётся одним из критических вопросов. ЕС должен избавиться от зависимости от российской нефти, газа и угля», — цитирует её ТАСС.
По её словам, этого надо достичь через диверсификацию поставок и достижение лучших результатов в энергоэффективности.
«Мы должны масштабно инвестировать в возобновляемые источники энергии», — отметила она.
Ранее в ЕП заявили о необходимости обеспечить независимость Европы от российских углеводородов.