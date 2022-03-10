Политолог Мезюхо прокомментировал выход России из Совета Европы

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление российского Министерства иностранных дел о том, что Россия больше не намерена участвовать в Совете Европы из-за подрывных действий Запада.

«Совет Европы не был и не стал подлинным выражением демократии, разных позиций и мнений. Эта организация постоянно пыталась навязать Российской Федерации, как ей думать, что ей делать и как ей действовать, то есть претендовала на суверенитет российского государства, что в корне противоречит основам Конституции России», — пояснил политолог.

По мнению Мезюхо, российское общество поддержит решение о выходе России из Совета Европы.

«Выход России означает укрепление национального суверенитета и независимости Российской Федерации. От выхода из Совета Европы проиграет сам Совет Европы, а не Российская Федерация. Где теперь Совет Европы будет искать деньги?» — рассказал специалист.

Он также предположил, что для организации наступают сложные времена.

Ранее МИД России заявил о выходе страны из Совета Европы.

Отмечается, что Москва «не намерена мириться с насаждением «порядка, основанного на правилах», на замену попираемого США и их сателлитами международного права».