Политолог Мезюхо прокомментировал выход России из Совета Европы

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление российского Министерства иностранных дел о том, что Россия больше не намерена участвовать в Совете Европы из-за подрывных действий Запада.
Политолог Мезюхо прокомментировал выход России из Совета Европы
  • РИА Новости

«Совет Европы не был и не стал подлинным выражением демократии, разных позиций и мнений. Эта организация постоянно пыталась навязать Российской Федерации, как ей думать, что ей делать и как ей действовать, то есть претендовала на суверенитет российского государства, что в корне противоречит основам Конституции России», — пояснил политолог.

По мнению Мезюхо, российское общество поддержит решение о выходе России из Совета Европы.

«Выход России означает укрепление национального суверенитета и независимости Российской Федерации. От выхода из Совета Европы проиграет сам Совет Европы, а не Российская Федерация. Где теперь Совет Европы будет искать деньги?» — рассказал специалист.

Он также предположил, что для организации наступают сложные времена.

Ранее МИД России заявил о выходе страны из Совета Европы.

Отмечается, что Москва «не намерена мириться с насаждением «порядка, основанного на правилах», на замену попираемого США и их сателлитами международного права».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить