Псаки: США примут меры в случае национализации Россией имущества иностранных компаний

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Власти США примут меры, если Москва займётся национализацией имущества иностранных компаний, покинувших российский рынок. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Если будут такие действия (со стороны России. — RT), уверена, что мы предпримем шаги, но ничего на данный момент не произошло», — цитирует ТАСС Псаки. 

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок.

В конце февраля зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о возможном ответе России на санкции.

В частности, он допустил возможность национализации «имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях».

«Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих государств англосаксонского мира, которые примут в этом участие. Благо опыт богатый и закон есть у нас на эту тему», — отметил он.

Позднее в «Единой России» предложили национализировать производства иностранных компаний, объявивших об уходе с российского рынка.

Как отметил 4 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов, российское правительство подготовило три сценария развития отношений с иностранными компаниями на фоне текущей экономической ситуации и санкционной политики некоторых стран.

Они, в частности, предусматривают продолжение полноценной работы компании в России, передачу доли иностранных акционеров в управление российским партнёрам и уход компаний с российского рынка с закрытием предприятий и увольнением сотрудников.

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