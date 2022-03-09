В МИД Белоруссии сообщили о взрыве самодельного устройства у посольства в Италии

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У белорусского посольства в Италии произошёл взрыв самодельного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского МИД.
В МИД Белоруссии сообщили о взрыве самодельного устройства у посольства в Италии
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«9 марта 2022 года в 04:03—04:05 неизвестные лица в масках с использованием мер предосторожности подошли к зданию белорусского загранучреждения, держа в руках неустановленные предметы. Затем они их подожгли и перебросили на территорию посольства», — приводит БЕЛТА сообщение.

Как уточняется, «взрыв одного из устройств произошёл в непосредственной близости от газовой трубы, что представляет опасность всему зданию и может говорить о соответствующих целях злоумышленников».

В МИД уточнили, что «один из предметов не сдетонировал».

В результате его визуального осмотра установлено, что он представляет из себя «полноценное самодельное взрывное устройство, начинённое порохом».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на представительство Россотрудничества в Париже в ночь на 7 марта было совершено нападение, пострадавших нет.

5 марта сообщалось, что на российского дипломата в Вильнюсе совершено нападение с применением физической силы.

Кроме того, сообщалось, что на территорию российского посольства в Нидерландах забросили рюкзак с зажигательной смесью.

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