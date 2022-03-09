В Великобритании рассматривают вопрос передачи Украине ПЗРК Starstreak

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Великобритания изучает возможность безвозмездной передачи Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak. Об этом сообщил глава британского Минобороны Бен Уоллес.
В Великобритании рассматривают вопрос передачи Украине ПЗРК Starstreak
  • AFP
  • © CARL COURT

«В ответ на запрос правительства Украины правительство Британии приняло решение рассмотреть возможность безвозмездной передачи Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak», — цитирует РИА Новости Уоллеса.

По его словам, эти системы по-прежнему несут «оборонительный характер, однако помогут украинским военным лучше защищать своё небо».

Ранее в правительстве Германии заявили, что с Берлином не согласовывались никакие поставки военных самолётов Украине.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не готова поставить Киеву истребители МиГ-29 самостоятельно и решение должно приниматься на уровне НАТО.

В Кремле прокомментировали планы Польши о предоставлении Украине боевых самолётов МиГ.

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