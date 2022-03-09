Посол США Салливан не планирует уезжать из России

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Посол США в Москве Джон Салливан не собирается покидать Россию, при этом дипломат не исключил, что его «могут отправить домой».
Посол США Салливан не планирует уезжать из России
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Wong

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы всё ещё здесь, мы работаем, я не планирую никуда уезжать», — сказал он во время брифинга.

21 февраля Салливан заявил газете Politico, что в случае, если Россия «продолжит высылать дипломатов», то американскому посольству станет сложнее работать.

Ранее стало известно, что Москва высылает из России заместителя посла США Бартла Гормана. Как уточнили в МИД, он был выслан из страны в ответ на необоснованную высылку советника-посланника российского посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника.

Посольство США назвало это эскалационным шагом.

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