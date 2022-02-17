Посольство США назвало эскалационным шагом высылку Россией заместителя посла Гормана

США рассматривают возможность ответных мер после того, как Россия выслала заместителя американского посла в Москве Барта Гормана.

«Действия России в отношении заместителя руководителя дипломатической миссии мы считаем эскалационным шагом и рассматриваем возможность ответа», — заявил РИА Новости пресс-атташе американского посольства Джейсон Ребхольц.

По его словам, у Гормана была действующая виза, он пробыл в России менее трёх лет.

17 февраля стало известно, что Москва высылает из России заместителя посла США Барта Гормана.

Посол США Джон Салливан пробыл в здании Министерства иностранных дел России около 15 минут.