Посол Салливан рассказал о возможных проблемах в работе посольства США в Москве

Посол США в Москве Джон Салливан заявил газете Politico, что в случае, если Россия «продолжит высылать дипломатов», то американскому посольству станет сложнее работать.

«Если российские власти продолжат осуществлять высылки, посольству будет очень сложно продолжать безопасно функционировать», — сказал дипломат.

Салливан опасается, что посольство не сможет оформлять визы для рабочих, которые обслуживают инфраструктуру в здании. Он заявил о проблемах с лифтами, генераторами и водяными насосами.

Ранее стало известно, что Москва высылает из России заместителя посла США Бартла Гормана. Как уточнили в МИД, он был выслан из страны в ответ на необоснованную высылку советника-посланника российского посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника.

Посольство США назвало это эскалационным шагом.