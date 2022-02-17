МИД России назвал высылку замглавы посольства США Барта Гормана ответной мерой

В МИД России заявили, что заместитель главы дипмиссии США в Москве Барт Горман был выслан из страны в ответ на необоснованную высылку советника-посланника российского посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника.

Как пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова, более того, в Госдепартаменте проигнорировали просьбу продлить его пребывание хотя бы до приезда «сменщика».

«В итоге он вынужденно уехал без замены, что усугубило и без того критический кадровый дефицит в российском диппредставительстве, образовавшийся вследствие развязанной американцами «визовой войны», — пояснила дипломат.

Она подчеркнула, что США были осведомлены о том, что последует зеркальный ответ в отношении Гормана.

«В который раз повторяем: массовые высылки дипломатов и набирающая обороты «визовая война» — не наш выбор», — добавила Захарова.

17 февраля стало известно, что Москва высылает из России заместителя посла США Барта Гормана. Как сообщили в американском посольстве, Вашингтон ответит на это решение.

Перед этим американский посол Джон Салливан прибыл в Министерство иностранных дел, где находился около 15 минут.