МИД России назвал высылку замглавы посольства США Барта Гормана ответной мерой
- © Алексей Майшев
- РИА Новости
Как пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова, более того, в Госдепартаменте проигнорировали просьбу продлить его пребывание хотя бы до приезда «сменщика».
«В итоге он вынужденно уехал без замены, что усугубило и без того критический кадровый дефицит в российском диппредставительстве, образовавшийся вследствие развязанной американцами «визовой войны», — пояснила дипломат.
Она подчеркнула, что США были осведомлены о том, что последует зеркальный ответ в отношении Гормана.
«В который раз повторяем: массовые высылки дипломатов и набирающая обороты «визовая война» — не наш выбор», — добавила Захарова.
17 февраля стало известно, что Москва высылает из России заместителя посла США Барта Гормана. Как сообщили в американском посольстве, Вашингтон ответит на это решение.
Перед этим американский посол Джон Салливан прибыл в Министерство иностранных дел, где находился около 15 минут.