Деятельность биолабораторий на Украине под руководством США нарушает Конвенцию о запрещении биологического оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В украинских лабораториях в непосредственной близости от территории нашей страны осуществлялась разработка компонентов биологического оружия», — сказала она на брифинге.

Захарова добавила, что экстренное уничтожение особо опасных патогенов 24 февраля потребовалось для недопущения вскрытия фактов нарушения Украиной и США ст. I Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Ранее официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская сторона получила документы о разработке в украинских лабораториях у границ России компонентов биологического оружия.

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила, что Соединённые Штаты стремятся не допустить попадания к российским силам материалов исследований биологических лабораторий на Украине.