Компания Unilever объявила о приостановке деятельности в России

Короткая ссылка
Компания по производству продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever объявила, что приостанавливает свою деятельность в России.

В заявлении Unilever говорится, что приостановлен весь импорт и экспорт продукции компании в Россию и из неё, а также «прекращены все расходы на СМИ и рекламу».

Отмечается, что в то же время Unilever сохранит поставки произведённых в России повседневных предметов первой необходимости и гигиенических средств.

В компанию входят бренды Dove, Axe, Rexona, «Чистая Линия», «Черный жемчуг», «Лесной бальзам», Domestos, Cif и другие.

Ранее немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas объявила о приостановке работы магазинов и онлайн-торговли в России.

Американская компания PVH, в которую входят бренды одежды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, объявила о закрытии своих магазинов в России и Белоруссии.

Производитель спортивных товаров Puma заявил о приостановке работы своих магазинов на территории России в связи с событиями на Украине. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить