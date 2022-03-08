Компания Unilever объявила о приостановке деятельности в России

Компания по производству продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever объявила, что приостанавливает свою деятельность в России.

В заявлении Unilever говорится, что приостановлен весь импорт и экспорт продукции компании в Россию и из неё, а также «прекращены все расходы на СМИ и рекламу».

Отмечается, что в то же время Unilever сохранит поставки произведённых в России повседневных предметов первой необходимости и гигиенических средств.

В компанию входят бренды Dove, Axe, Rexona, «Чистая Линия», «Черный жемчуг», «Лесной бальзам», Domestos, Cif и другие.

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