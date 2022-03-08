IBM приостановила коммерческую деятельность в России

Американская компания IBM объявила о приостановке поставки своей продукции и технологий в Россию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

«Мы прекратили продажу техники в России, мы также не ведём дела с российскими военными организациями», — сообщается в тексте заявления.

Отмечается, что ещё до начала спецоперации на Украине, компания предложила украинским сотрудникам и их семьям переехать за счёт компании, многие из них смогли благополучно перебраться в соседние страны.

Ранее стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России.

TikTok приостанавливает в России возможность ведения прямых трансляций и публикации видеоконтента.

Американская компания Walt Disney Company заявила о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры.

О приостановке выхода фильмов в российский прокат также сообщили Sony и Universal.

Писатели Стивен Кинг и Линвуд Баркли заявили о намерении не продлевать контракты на издание своих книг в России.