Писатели Стивен Кинг и Линвуд Баркли заявили о намерении не продлевать контракты в России
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«Я признаю, что это небольшая жертва... но я не продлеваю контракты на русскую книгу», — написал Баркли в Twitter.
В комментарии к посту об аналогичных планах написал и Кинг.
Ранее американская компания Walt Disney Company объявила о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры.
О приостановке выхода фильмов в российский прокат также сообщили Sony и Universal.