Писатели Стивен Кинг и Линвуд Баркли заявили о намерении не продлевать контракты в России

Писатели Стивен Кинг и Линвуд Баркли заявили о намерении не продлевать контракты на издание своих книг в России.

«Я признаю, что это небольшая жертва... но я не продлеваю контракты на русскую книгу», — написал Баркли в Twitter.

В комментарии к посту об аналогичных планах написал и Кинг.

Ранее американская компания Walt Disney Company объявила о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры.

О приостановке выхода фильмов в российский прокат также сообщили Sony и Universal.