Политолог Почта прокомментировал слова депутата ЕП о нарушениях НАТО международного права

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Европарламента от Франции Андреа Котарака о нарушении норм международного права со стороны стран-членов Североатлантического альянса.

«Очень часто представители Запада говорят о нерушимости той системы в Европе, которая сложилась после окончания и Второй мировой войны, и соглашения в Хельсинки... Но на самом деле ломка всей этой системы была в Югославии, когда объединённые силы Запада через НАТО воспользовались ситуацией в этой стране, конфликтом... Эту страну добили, разделили на части», — пояснил Почта.

По его словам, на Западе часто не желают признавать нарушение альянсом принципов международного права. Тем не менее периодически звучат подобные трезвые заявления, добавил политолог.

«Даже те, кто критикует сейчас позицию России в связи со спецоперацией на Украине, говорят о том, что Россия много лет говорила о необходимости решения целого ряда проблем, которые усугублялись. И отсутствие системы безопасности, и ломка всей системы стратегической стабильности», — рассказал эксперт.

Ранее депутат Европарламента от Франции Котарак напомнил о нарушении международного права со стороны НАТО.