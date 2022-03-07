Депутат Европарламента Котарак напомнил о нарушении международного права со стороны НАТО

Депутат Европарламента от Франции Андреа Котарак напомнил о нарушении норм международного права со стороны стран-членов Североатлантического альянса.

«Несмотря на то, что говорят западные СМИ, первыми, кто выбросил все принципы международного права в корзину, были сами члены НАТО. В Сербии, когда они приняли решение напасть, даже несмотря на мнение Совета безопасности», — приводит его слова «Известия».

Котарак также напомнил о вторжении США и их союзников в Ирак в 2003 году.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность, что НАТО будет использовать ситуацию на Украине для затягивания новых государств в свои ряды.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что возникающие между Россией и НАТО вопросы необходимо решать политическими, а не военными мерами.