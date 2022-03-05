МИД России: НАТО воспользуется конфликтом на Украине для затягивания новых стран в альянс

НАТО будет использовать ситуацию на Украине для затягивания новых государств в свои ряды. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очевидно, что НАТО будет использовать предлог «войны на Украине» для затягивания всё новых и новых стран в свои ряды. Работа альянса по расширению сферы своего влияния продолжается. При этом НАТО не допускает для этих стран никакой альтернативы», — заявила Захарова, её слова приводятся на сайте МИД России.

Она отметила, что «желание» НАТО содействовать вступлению в альянс Боснии и Герцеговины, а также Грузии в свете ситуации на Украине вызывает недоумение.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполётной зоны над Украиной как участие в военном конфликте.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не является стороной конфликта на Украине.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что возникающие между Россией и НАТО вопросы необходимо решать политическими, а не военными мерами.