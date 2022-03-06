WP: США готовят план создания в Польше «украинского правительства Зеленского в изгнании»

Соединённые Штаты готовят план создания в Польше «украинского правительства с Владимиром Зеленским в изгнании», пишет The Washington Post со ссылкой на источник в американской администрации.

«Сейчас мы подготавливаем планы на любой случай непредвиденных обстоятельств», — сказали газете.

По данным издания, союзники Украины могут помочь «правительству в изгнании» в организации «партизанских операций» в стране.

4 марта спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в Польше.

По утверждениям Верховной рады, «президент в Киеве». При этом советник главы офиса президента Украины отказался опровергать или подтверждать информацию о местонахождении Зеленского.

Как отмечали в Минобороны России, киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны.