На Украине отказались комментировать информацию о местонахождении Зеленского
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«Для безопасности президента мы не будем распространять информацию, где он сейчас. Я также не буду ни опровергать, ни подтверждать информацию о его местонахождении», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции во Львове.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский находится в Польше.
3 марта президент Украины сообщил, что готов обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным широкий круг вопросов, в том числе ДНР и ЛНР.