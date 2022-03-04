На Украине отказались комментировать информацию о местонахождении Зеленского

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отказался комментировать информацию о местонахождении украинского лидера Владимира Зеленского.
На Украине отказались комментировать информацию о местонахождении Зеленского
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«Для безопасности президента мы не будем распространять информацию, где он сейчас. Я также не буду ни опровергать, ни подтверждать информацию о его местонахождении», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции во Львове.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский находится в Польше.

3 марта президент Украины сообщил, что готов обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным широкий круг вопросов, в том числе ДНР и ЛНР.

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