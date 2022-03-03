Зеленский заявил о готовности обсуждать с Путиным вопросы ДНР и ЛНР

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным широкий круг вопросов, в том числе ДНР и ЛНР.

«Я готов обсудить все вопросы, я их понимаю глубоко: про Украину, про наш язык, про проблемы с русским языком, про Донбасс, про статус Донбасса, про ДНР и ЛНР», — приводит ТАСС его слова в интервью иностранным СМИ.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия с уважением относится к украинскому народу, не намерена ущемлять интересы граждан Украины.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция на Украине будет продолжена до достижения поставленных целей.

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в экстренном видеообращении сообщил о начале специальной военной операции.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что целью специальной военной операции России являются демилитаризация и денацификация Украины, представляющих угрозу для российской стороны.

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