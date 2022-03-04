Володин заявил, что Зеленский находится в Польше

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в Польше.
Володин заявил, что Зеленский находится в Польше
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«Зеленский покинул Украину. Депутаты Верховной рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он в Польше», — написал он в своём Telegram.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что киевский режим практически полностью утратил способность управлять администрациями областей и районов страны.

1 марта Зеленский заявил, что все крупные города страны уже заблокированы.

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