Госсекретарь США Блинкен обсудил с Кулебой усиление обороноспособности Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе переговоров обсудили усиление обороноспособности Украины.

«Стороны обсудили срочное усиление оборонных возможностей Украины, в частности в защите неба от российской авиации и ракет», — говорится в сообщении в МИД Украины в Telegram.

Встреча прошла на польско-украинской границе.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполётной зоны над Украиной как участие в военном конфликте.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что альянс НАТО сознательно отказался закрыть небо над Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не является стороной конфликта на Украине.