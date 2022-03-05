Госсекретарь США Блинкен обсудил с Кулебой усиление обороноспособности Украины
«Стороны обсудили срочное усиление оборонных возможностей Украины, в частности в защите неба от российской авиации и ракет», — говорится в сообщении в МИД Украины в Telegram.
Встреча прошла на польско-украинской границе.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполётной зоны над Украиной как участие в военном конфликте.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что альянс НАТО сознательно отказался закрыть небо над Украиной.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не является стороной конфликта на Украине.