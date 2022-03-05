Австрийская нефтяная компания OMV отказывается от инвестиций в Россию

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Австрийская нефтяная компания OMV отказывается от инвестиций в Россию из-за ситуации на Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«В свете последних событий OMV пересматривает своё участие в проектах в России. Несмотря на то что Россия является одним из ключевых регионов в портфеле OMV по разведке и добыче, исполнительный совет принял решение не осуществлять какие-либо будущие инвестиции в России», — отмечается в сообщении.

Ранее производитель спортивных товаров Puma объявил о приостановке работы своих магазинов на территории России в связи с событиями на Украине.

Компании Volvo, Scania и Ericsson также сообщили о приостановке бизнеса в России.

В МВФ заявили, что санкции в отношении России окажут существенное влияние на мировую экономику.

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