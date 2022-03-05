Госдеп США призвал американцев покинуть Россию

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Госдепартамент США дополнил рекомендации американцам воздерживаться от поездок в Россию призывом немедленно покинуть российскую территорию.
Госдеп США призвал американцев покинуть Россию
  • AFP
  • © Daniel SLIM

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что «Госдепартамент повторно опубликовал рекомендации», в которых «советует гражданам США немедленно покинуть Россию и предоставляет обновлённую информацию о ситуации с валютой и возможных задержках в консульском уведомлении и доступе к гражданам США, содержащимся в заключении в России».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что спецборт направляется в Вашингтон из России, чтобы забрать дипломатов.

28 февраля постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты объявили 12 российских дипломатов персонами нон грата.

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