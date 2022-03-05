Захарова: спецборт направляется в Вашингтон из России, чтобы забрать дипломатов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что спецборт направляется в Вашингтон из России, чтобы забрать дипломатов.

«Неопознанный борт» компании «Россия», направляющийся из Питера в Вашингтон, тут же бойцы информационного фронта выдали одновременно за «бегство русских» и «попытку Москвы войти в контакт с американцами», — написала Захарова в Telegram.

Она отметила, что это не так.

«Разочарую. Этим самолётом вернутся на Родину российские дипломаты, которых правительство США объявило персонами нон грата», — добавила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России пообещала ответить Соединённым Штатам на высылку российского сотрудника секретариата ООН.

28 февраля постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты объявили 12 российских дипломатов персонами нон грата.