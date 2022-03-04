В СВР заявили о планах Запада напрямую руководить работой остатков украинских спецслужб
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«Нам очевидно, что как это было с «Организацией Гелена» после разгрома гитлеровского режима в 1945 году, западники рассчитывают окончательно «поглотить» остатки украинских спецслужб и напрямую руководить их враждебной деятельностью против России», — цитирует заявление российской спецслужбы РИА Новости.
Ранее в СВР заявили, что разведка стран НАТО снабжает СБУ информацией о Вооружённых силах России.