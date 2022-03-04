В СВР заявили о планах Запада напрямую руководить работой остатков украинских спецслужб

Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что спецслужбы Запада рассчитывают после разгрома нынешнего киевского режима напрямую руководить остатками украинских спецслужб, чтобы контролировать их враждебную деятельность против российской стороны.

«Нам очевидно, что как это было с «Организацией Гелена» после разгрома гитлеровского режима в 1945 году, западники рассчитывают окончательно «поглотить» остатки украинских спецслужб и напрямую руководить их враждебной деятельностью против России», — цитирует заявление российской спецслужбы РИА Новости.

Ранее в СВР заявили, что разведка стран НАТО снабжает СБУ информацией о Вооружённых силах России.