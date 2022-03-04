СВР: разведка стран НАТО снабжает СБУ информацией о ВС России

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В Службе внешней разведки России (СВР) заявили, что разведка стран НАТО снабжает СБУ информацией о Вооружённых силах России.
СВР: разведка стран НАТО снабжает СБУ информацией о ВС России
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

«Вместе с американцами функционирование польского логистического хаба также обеспечивают представители разведорганов Великобритании, Канады и ряда других стран НАТО. Они поддерживают прямые контакты с представителями СБУ и ГУР МО Украины, снабжая их, помимо прочего, разведывательной информацией о планах и передвижениях ВС России», — цитирует заявление спецслужбы РИА Новости.

Ранее представитель Минобороны ФРГ заявил, что очередные партии оружия подготовлены к поставкам на Украину.

4 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал правильным решение о поставке оружия на Украину.

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