СВР: разведка стран НАТО снабжает СБУ информацией о ВС России
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«Вместе с американцами функционирование польского логистического хаба также обеспечивают представители разведорганов Великобритании, Канады и ряда других стран НАТО. Они поддерживают прямые контакты с представителями СБУ и ГУР МО Украины, снабжая их, помимо прочего, разведывательной информацией о планах и передвижениях ВС России», — цитирует заявление спецслужбы РИА Новости.
Ранее представитель Минобороны ФРГ заявил, что очередные партии оружия подготовлены к поставкам на Украину.
4 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал правильным решение о поставке оружия на Украину.