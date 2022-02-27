Премьер Венгрии Орбан исключил возможность поставок оружия на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1 заявил о невозможности поставок оружия на Украину.

«Венгерская позиция не изменится, так как венгерским вооружённым силам необходимо всё своё вооружение, чтобы иметь возможность защищать границы страны, поэтому, в отличие от Италии и Германии, мы не будем отправлять оружие на Украину», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия направит на Украину противотанковое оружие и ракеты Stinger.

Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен заявила, что власти Германии начнут поставки летального оружия на Украину с 28 февраля.