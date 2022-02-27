Посол ФРГ в Киеве: Берлин с 28 февраля начнёт поставлять летальное оружие на Украину

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Власти Германии начнут поставки летального оружия на Украину с 28 февраля. Об этом заявила в эфире канала «Украина 24» посол Германии на Украине Анка Фельдгузен.
Посол ФРГ в Киеве: Берлин с 28 февраля начнёт поставлять летальное оружие на Украину
  • AP

«Уже завтра (28 февраля. — RT) мы начинаем поставки летального оружия Украине», — цитирует Фельдгузен ТАСС.

По её словам, власти Германии коренным образом меняют свою политику в отношении России.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия направит на Украину противотанковое оружие и ракеты Stinger.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление Германии о передаче Украине оружия.

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