Посол ФРГ в Киеве: Берлин с 28 февраля начнёт поставлять летальное оружие на Украину
- AP
«Уже завтра (28 февраля. — RT) мы начинаем поставки летального оружия Украине», — цитирует Фельдгузен ТАСС.
По её словам, власти Германии коренным образом меняют свою политику в отношении России.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия направит на Украину противотанковое оружие и ракеты Stinger.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление Германии о передаче Украине оружия.