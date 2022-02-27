Посол ФРГ в Киеве: Берлин с 28 февраля начнёт поставлять летальное оружие на Украину

Власти Германии начнут поставки летального оружия на Украину с 28 февраля. Об этом заявила в эфире канала «Украина 24» посол Германии на Украине Анка Фельдгузен.

AP

«Уже завтра (28 февраля. — RT) мы начинаем поставки летального оружия Украине», — цитирует Фельдгузен ТАСС. По её словам, власти Германии коренным образом меняют свою политику в отношении России. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия направит на Украину противотанковое оружие и ракеты Stinger. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление Германии о передаче Украине оружия.