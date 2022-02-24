Политолог Шаповалов заявил о провокационных действиях Британии в отношении Украины

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой на заявление британского внешнеполитического ведомства о готовности помочь Украине.

Как подчеркнул Шаповалов, Великобритания виновна «в том кризисном состоянии государственности, в котором оказалась Украина в настоящее время».

По его мнению, «откровенное провоцирование вооружённого конфликта» со стороны Британии, а также стремление потворствовать «фашиствующим элементам» на Украине способствовали формированию ситуации враждебности, которая, по словам специалиста, является в настоящий момент «визитной карточкой украинской власти».

«Эти действия, конечно, в значительной степени спровоцированы Великобританией», — добавил эксперт.

Он также отметил, что Великобритания всегда стремится к реализации тех или иных политических проектов, «действуя чужими руками».

«Я думаю, что украинский народ должен по достоинству оценить провокационные действия британского руководства», — заключил аналитик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о заявлении Лондона, в котором политики выразили готовность «помочь Украине в самозащите», несмотря на то что она не является членом НАТО.

Захарова отметила, что британские политики уже «помогли» Украине, и призвала их «отдыхать».