Британский премьер-министр Борис Джонсон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.

«Великобритания в ближайшее время предоставит Украине новый пакет военной помощи, это будет включать оборонительное вооружение», — цитирует заявление Джонсона в парламенте РИА Новости.

Ранее Джонсон заявил, что Великобритания продолжит оказывать военную и оборонную поддержку Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении заявил, что Соединённые Штаты, Евросоюз, Канада, Великобритания, Япония и Всемирный банк приняли решение о финансовой поддержке Украины.