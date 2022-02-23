Борис Джонсон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины

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Британский премьер-министр Борис Джонсон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.
Борис Джонсон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины
  • ©Jeff J Mitchell/Getty Images

«Великобритания в ближайшее время предоставит Украине новый пакет военной помощи, это будет включать оборонительное вооружение», — цитирует заявление Джонсона в парламенте РИА Новости.

Ранее Джонсон заявил, что Великобритания продолжит оказывать военную и оборонную поддержку Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении заявил, что Соединённые Штаты, Евросоюз, Канада, Великобритания, Япония и Всемирный банк приняли решение о финансовой поддержке Украины.

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