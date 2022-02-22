Джонсон: Великобритания продолжит военную поддержку Украины
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«Великобритания продолжит предлагать поддержку нашим украинским друзьям... правильно для нас — быть на передовой в предложении оборонной военной помощи», — приводит РИА Новости заявление Джонсона.
Он напомнил, что Великобритания уже обучила 22 тыс. солдат, направила 2 тыс. противотанковых ракет и предоставила 100 млн фунтов стерлингов на экономические реформы и энергетическую независимость
Великобритания также гарантировала финансирование Банка развития в размере до $500 млн.
Ранее Джонсон заявил, что ситуация на Украине может стать причиной крупнейшей войны в Европе с 1945 года.