Джонсон: Великобритания продолжит военную поддержку Украины

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания продолжит оказывать военную и оборонную поддержку Украины.

«Великобритания продолжит предлагать поддержку нашим украинским друзьям... правильно для нас — быть на передовой в предложении оборонной военной помощи», — приводит РИА Новости заявление Джонсона.

Он напомнил, что Великобритания уже обучила 22 тыс. солдат, направила 2 тыс. противотанковых ракет и предоставила 100 млн фунтов стерлингов на экономические реформы и энергетическую независимость

Великобритания также гарантировала финансирование Банка развития в размере до $500 млн.

Ранее Джонсон заявил, что ситуация на Украине может стать причиной крупнейшей войны в Европе с 1945 года.