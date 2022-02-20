Джонсон: ситуация на Украине может привести к крупнейшей войне с 1945 года

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, что ситуация на Украине может стать причиной крупнейшей войны в Европе с 1945 года.

«План, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба», — сказал Джонсон в интервью телеканалу BBC.

По его словам, есть «достаточно высокая вероятность вторжения» российской армии на Украину.

Он отметил, что данное «вторжение» якобы может проходить не только через Донбасс, но и через белорусско-украинскую границу.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT назвал фейками и пропагандой сообщения о возможном «вторжении» России на Украину.

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