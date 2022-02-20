Джонсон: ситуация на Украине может привести к крупнейшей войне с 1945 года
«План, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба», — сказал Джонсон в интервью телеканалу BBC.
По его словам, есть «достаточно высокая вероятность вторжения» российской армии на Украину.
Он отметил, что данное «вторжение» якобы может проходить не только через Донбасс, но и через белорусско-украинскую границу.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT назвал фейками и пропагандой сообщения о возможном «вторжении» России на Украину.