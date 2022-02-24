Захарова прокомментировала заявление МИД Британии о помощи для Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление британского внешнеполитического ведомства о готовности помочь Украине.

Российский дипломат напомнила о заявлении Лондона, в котором политики выразили готовность «помочь Украине в самозащите», несмотря на то что она не является членом НАТО.

«Вы уже помогли. Отдыхайте», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Британский премьер-министр Борис Джонсон 23 февраля анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении заявил, что Соединённые Штаты, Евросоюз, Канада, Великобритания, Япония и Всемирный банк приняли решение о финансовой поддержке Украины.