В санкционный перечень Евросоюза вошёл ряд финансовых организаций России

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В список ограничений Евросоюза за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик попал ряд финансовых российских организаций: банки «Россия», «Промсвязьбанк», ВЭБ.РФ и организацию «Агентство интернет исследований».
В санкционный перечень Евросоюза вошёл ряд финансовых организаций России
  • Gettyimages.ru
  • © Credit: Ralf Pollack / EyeEm

Об этом сообщается в официальном журнале Европейского союза.

Отмечается, что санкционные меры затронут банки «Россия», «Промсвязьбанк», ВЭБ.РФ и организацию «Агентство интернет исследований».

Ранее сообщалось, что ограничения Евросоюза за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик вступили в силу, обнародован список фигурантов. В частности, под санкции попали 351 депутат Госдумы.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил о введении блокирующих рестрикций против двух крупных финансовых корпораций России.

Он также объявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России и отдал распоряжение о введении санкций в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и представителей её руководства.

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