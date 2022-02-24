В санкционный перечень Евросоюза вошёл ряд финансовых организаций России

В список ограничений Евросоюза за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик попал ряд финансовых российских организаций: банки «Россия», «Промсвязьбанк», ВЭБ.РФ и организацию «Агентство интернет исследований».

Об этом сообщается в официальном журнале Европейского союза.

Отмечается, что санкционные меры затронут банки «Россия», «Промсвязьбанк», ВЭБ.РФ и организацию «Агентство интернет исследований».

Ранее сообщалось, что ограничения Евросоюза за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик вступили в силу, обнародован список фигурантов. В частности, под санкции попали 351 депутат Госдумы.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил о введении блокирующих рестрикций против двух крупных финансовых корпораций России.

Он также объявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России и отдал распоряжение о введении санкций в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и представителей её руководства.