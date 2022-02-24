Псаки прокомментировала возможную эвакуацию Зеленского с Украины

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала появившиеся в СМИ публикации о том, что власти Соединённых Штатов якобы рекомендовали украинскому президенту Владимиру Зеленскому покинуть страну.
Псаки прокомментировала возможную эвакуацию Зеленского с Украины
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Президент Украины остаётся в Киеве и продолжает руководить своей страной», — заявила Псаки.

Детали переговоров, затрагивающих вопросы безопасности, она раскрывать не стала.

Ранее Псаки объявила, что власти США ни при каком сценарии не намерены отправлять американские войска на Украину, чтобы воевать с Россией.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что, по мнению Соединённых Штатов, российские войска прибывают на территории, подконтрольные Донецкой и Луганской народным республикам, но не выходят за их пределы.

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