Псаки прокомментировала возможную эвакуацию Зеленского с Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала появившиеся в СМИ публикации о том, что власти Соединённых Штатов якобы рекомендовали украинскому президенту Владимиру Зеленскому покинуть страну.

«Президент Украины остаётся в Киеве и продолжает руководить своей страной», — заявила Псаки.

Детали переговоров, затрагивающих вопросы безопасности, она раскрывать не стала.

Ранее Псаки объявила, что власти США ни при каком сценарии не намерены отправлять американские войска на Украину, чтобы воевать с Россией.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что, по мнению Соединённых Штатов, российские войска прибывают на территории, подконтрольные Донецкой и Луганской народным республикам, но не выходят за их пределы.