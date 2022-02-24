Пентагон: США считают, что силы России прибывают в Донбасс
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
«Мы... считаем, что дополнительные российские военные силы заходят в этот регион, но не за его пределы», — приводит РИА Новости его заявление.
Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооружённых сил Украины.
Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер сообщал, что Соединённые Штаты рассматривают последние шаги России в отношении Украины как начало «вторжения».