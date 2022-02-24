Пентагон: США считают, что силы России прибывают в Донбасс

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что, по мнению Соединённых Штатов, российские войска прибывают на территории, подконтрольные Донецкой и Луганской народным республикам, но не выходят за их пределы.
Пентагон: США считают, что силы России прибывают в Донбасс
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«Мы... считаем, что дополнительные российские военные силы заходят в этот регион, но не за его пределы», — приводит РИА Новости его заявление.

Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооружённых сил Украины.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер сообщал, что Соединённые Штаты рассматривают последние шаги России в отношении Украины как начало «вторжения».

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