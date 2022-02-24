Минфин США со 2 марта прекратит операции с оператором «Северного потока — 2»
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«Транзакции, имеющие отношение к Nord Stream 2 AG или любой прямо или косвенно принадлежащей этой компании структуре... разрешаются до 2 марта 2022 года», — приводит Интерфакс текст распоряжения ведомства.
Также американский Минфин подтверждает введение санкций против Nord Stream 2 AG, о котором ранее заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.
Кроме того, сообщается о включении в санкционный список SDN List главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.
Ранее Байден заявил о введении блокирующих рестрикций против двух крупных финансовых корпораций России.
Он также объявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России.
При этом Байден признал нанесение урона экономике США из-за санкций против России.