Минфин США со 2 марта прекратит операции с оператором «Северного потока — 2»

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Министерство финансов США в связи со введением санкций против оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG распорядилось завершить к 2 марта завершить все операции с компанией.
Минфин США со 2 марта прекратит операции с оператором «Северного потока — 2»
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  • © Anadolu Agency

«Транзакции, имеющие отношение к Nord Stream 2 AG или любой прямо или косвенно принадлежащей этой компании структуре... разрешаются до 2 марта 2022 года», — приводит Интерфакс текст распоряжения ведомства.

Также американский Минфин подтверждает введение санкций против Nord Stream 2 AG, о котором ранее заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.

Кроме того, сообщается о включении в санкционный список SDN List главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.

Ранее Байден заявил о введении блокирующих рестрикций против двух крупных финансовых корпораций России.

Он также объявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России.

При этом Байден признал нанесение урона экономике США из-за санкций против России.

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