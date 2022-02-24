Минфин США со 2 марта прекратит операции с оператором «Северного потока — 2»

Министерство финансов США в связи со введением санкций против оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG распорядилось завершить к 2 марта завершить все операции с компанией.

«Транзакции, имеющие отношение к Nord Stream 2 AG или любой прямо или косвенно принадлежащей этой компании структуре... разрешаются до 2 марта 2022 года», — приводит Интерфакс текст распоряжения ведомства.

Также американский Минфин подтверждает введение санкций против Nord Stream 2 AG, о котором ранее заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.

Кроме того, сообщается о включении в санкционный список SDN List главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.

Ранее Байден заявил о введении блокирующих рестрикций против двух крупных финансовых корпораций России.

Он также объявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России.

При этом Байден признал нанесение урона экономике США из-за санкций против России.